ユーチューバー・ヒカル（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、新恋人について言及した。

ヒカルはユーチューバー・ラファエルとのコラボ動画をアップ。その中でラファエルがヒカルの愛車内でディズニーランドのお土産とみられるものを発見。「これ何?女ちゃうん?こんなん」と問い詰めると、ヒカルは「そうなんですよ。上海のディズニーランド行っていて。今、一番仲良くしているというか、一番いいなと思っている。（彼女かは）いったん伏せるけど、まあそんな感じ」と“新恋人”について言及していた。

さらに、お相手は「一般の子で20代」とし、出会いのきっかけは「僕の家の近所にいる子で、近くのカフェに通っていたらそこで出会った」と明かしていた。ヒカルは昨年12月19日に実業家・進撃のノアとの離婚を発表。「0日婚」は、わずか6カ月で終了している。

ファンから驚きの声が上がっていたが、ヒカルは自身のインスタグラムを更新し「YouTubeでは彼女がどうとか話してますが 今は彼女いないです笑 リアルタイムをお知らせしました」と説明していた。