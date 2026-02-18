「ムダづかいをしている覚えはないのに、なぜかお金が残らない…」そんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。片づけのプロであり、ファイナンシャルプランナーの下村志保美さんによると、そんなときに見直してほしいのが「デジタルまわりの支出」だそう。アプリの有料プランなど、ひとつひとつは少額でも、知らぬ間に家計を圧迫していることも。そこで今回は、下村さんに、見えにくい「デジタル支出」を整えるコツを教えてもらいました！

お金がたまらない理由は「デジタル支出」の可能性…

家計簿を見返しても、大きなムダづかいをしている覚えはない。それなのに、なぜか毎月お金が残らない。

【写真】用途不明のケーブルたち

そんなとき、見直してほしいのが「デジタル関連への支出」です。

動画配信、音楽、電子書籍、アプリの有料プラン…。ひとつひとつは月額数百円でも、積み重なると、確実に家計を圧迫していきます。

しかも、これらはもののように目に見えないため、「使っていないのに払い続けている」ことに気づきにくいのが特徴です。

さらに、使っていないケーブルや古いデジタル機器が家に残っていると、「また必要になるかも」「捨てるのが不安」という気持ちが生まれ、不要な契約や買い替えを判断できなくなってしまいます。

お金が貯まる人は、節約が得意なのではありません。見えない支出を定期的に点検し、使っていないものをそのままにしない人です。

まずは、デジタルまわりのアイテムから、お金の流れを整えていきましょう！

今すぐ手放すべき「デジタルアイテム」10つ

デジタル関連のムダは、気づかないうちに固定費として家計を圧迫します。まずは、次の10個のうち、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

・1か月以上使っていないサブスク

・役割が重複しているサブスク

・無料期間だけのつもりだった有料サービス

・使ってない有料アプリ

・惰性でフォローしているSNSアカウント

・見返すことのないスクリーンショット

・不要なメルマガや通知

・なにに使うか分からないケーブル

・壊れた家電のコード

・半年以上使っていないデジタル機器

「いつか使うかも…」と思って残しているものほど、実際には使われず、お金だけが出ていきます。

ムダを減らす「デジタル習慣」をチェック！

デジタルのムダを減らすには、我慢よりも「習慣のきり替え」が効果的です。

・半年に一度、サブスクを一覧で確認する

・新しく契約したら、解約日をカレンダーに入れる

・使っていないアプリはその場で削除する

・「通知」は本当に必要なものだけにしぼる

・「あとで見る」をため込まない

・保存する前に「本当に使うか」を考える

・ケーブル類は用途別にまとめる

・同じ役割のサービスは1つにしぼる

・無料だから、で登録しない

・スマホ代やサブスク代は年に一度合計する

現代は、意識しなくても大量の情報が流れ込んでくる時代。とはいえ、若い世代と同じスピードで追いかけなくても大丈夫。

大切なのは、全部を把握することではなく、自分に必要なものを選び取ることです。

自分にとって「必要なもの」を見極めて

情報が多すぎる状態が続くと、人は知らないうちに疲れてしまい、「考えるのが面倒」「このままでいいか」と判断を後まわしにしがちです。

それはなまけているのではなく、情報量に圧倒されているだけ。だれにでも起こる自然な反応です。

もちろん、格安スマホに変更するなどの大きな見直しも選択肢のひとつです。ただ、無理に一気に変える必要はありません。

家計を圧迫している原因は、使っていないアプリをそのままにしていることや、無料だからと続けているサービスなど、日々の小さな行動の積み重ねであることがほとんどです。

スマホは今の暮らしに欠かせない便利な道具ですが、「ちゃんと使わなきゃ」と気負わなくて大丈夫。半年に一度でもいいので、少し立ち止まって見直す時間をつくってみましょう。

必要なものだけを選び取る判断を重ねていけば、時間もお金も、これからの暮らしのために整えていくことができます。