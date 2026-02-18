りくりゅうペア結成時からサポート

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が同種目日本初の金メダルを獲得した。列島が沸く中、注目が集まっているのは所属先の木下グループだ。りくりゅうを長きにわたって支えてきた同社へ称賛が相次いでいる。

ショートプログラム（SP）で5位と出遅れるも、フリーで世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。支えたのは木下グループだった。シングルに比べて人気の低かったペア、アイスダンスというカップル種目を黎明期から支援。りくりゅうについてもペア結成時の2019年からサポートしている。2人の活動費や、遠征費などを負担しているという。

フィギュアファンからは「社長は現地で応援されていたようで、喜びもひと塩でしょう。そしてりくりゅうだけでなく、他のペア、アイスダンスも現在進行形で支援頂いています。もちろんカップル競技だけでなく、シングルのフィギュアスケーター育成も木下アカデミーの中でしっかり支援してくれています。日本が強いスケーターを次々に輩出できているのは、木下グループさんの力も大きいと思います」と称えられていた。

りくりゅうの優勝に対して、木下グループ・スポーツのXアカウントでは絵文字4つだけのシンプルな祝福以外は特に大きなリアクションを示していないが、リプライでは「木下グループが影の立役者、金メダルです 御社の存在なくして今回の金メダルはあり得なかった！」「日本ではマイナーだったペアやアイスダンス競技をずっと支え続けてきてくださった木下グループさん、ありがとうございました」「りくりゅうが金メダルとるまで、日本にこんな素晴らしい企業があったこと、知りませんでした」などと拍手が送られていた。



