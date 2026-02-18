この見た目、専門店レベル！【ローソン】終売前に急いで♡「新作コラボスイーツ」

おいしいスイーツが食べたいけど、わざわざ遠い場所にある専門店に行くのは、億劫だ……。そんな時は、コンビニで買えて、ちょっぴり贅沢な気分にもなれるスイーツがおすすめ。今回は、【ローソン】に登場したプチ贅沢が楽しめる「新作コラボスイーツ」をご紹介します。2026年1月20日より販売がスタートしているので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ご褒美にぴったりな、プチ贅沢チョコケーキ

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「まるで専門店」「もっとBIGサイズで食べたい」と推しているこちら。ローソンが【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした、「Uchi Café×GODIVA ドゥーブルショコラ」です。クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリームが重なった構成で、ココアパウダーでデコレーションされています。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「上品なチョコレートを味わえて美味しい」と感想を投稿。\486（税込）とやや高めですが、試してみる価値ありそう。

リッチなチョコレートの風味 & 大容量クリーム！

たっぷりのクリームが詰まったこちらは、「Uchi Café×GODIVA フォンダンクッキーシュー」です。「フォンダン」と名前につく通り、チョコレートクリームの中にはとろけるようなチョコレートソースが入っている様子。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「クッキーシューのザクザクの食感やたっぷりのチョコクリームがとても美味しい」「大満足」とのこと。天面にトッピングされたカカオニブも、アクセントとして活躍してくれそう。価格は\351（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A