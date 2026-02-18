森虹花インスタグラム＠by.rainbow_flowerより

　アーティストでタレントの森虹花が、16日に発売された「週刊ヤングマガジン」に登場。巻末でフレッシュな初グラビアを披露した。

　「ベビーフェイスの新星現る！」と紹介された森は2005年生まれ、福岡県出身。インスタグラムでは「2月16日（月）発売　『ヤングマガジン 12号』に　巻末グラビアで初登場します！」と告知し、「ベビーフェイスの新星　ちゃんとみつけてね？」と星の絵文字入りでアピール。同号では表紙を元AKB48で女優の前田敦子が飾っているが、「同じ号に載せていただけてとても光栄です。」とつづっている。

　発売日の16日には「巻末を飾らせていただきました。　ひとつの目標だったグラビア。　こうして形になって本当に嬉しいです！！」と改めて喜びを記し、水着姿をアップ。自然のなかで見せた赤のビキニ姿は初々しく、みずみずしさにあふれている。

　さらに「実は、初グラビアに初水着なのです＞ ̫＜.ᐟ.ᐟ　だから今しか見られない“はじめて”が詰まっています！！　絶対に見逃さないでね。」とファンに呼びかけた。

