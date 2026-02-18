市原吏音は今冬に大宮からAZに加入した

今冬にオランダ1部AZに加入し、先日U-21チームで新天地デビューを飾ったDF市原吏音が週間ベストイレブンに選出された。

20歳のセンターバックは加入直後から大きなインパクトを残している。

昨年のU-20ワールドカップ、そして1月に行われたAFC U-23アジアカップで日本代表のキャプテンを務めた20歳の市原。この冬の移籍市場でRB大宮アルディージャからAZに完全移籍した。

2月8日のアヤックス戦ではトップチームでベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。だが、オランダ2部リーグを戦うヨングAZ（U-21チーム）の一員として、13日に行われた第27節TOPオス戦にセンターバックとしてフル出場。3-0の勝利に貢献していた。その活躍により、同リーグ第27節の週間ベストイレブンに選出された。

さらにオランダメディア「Voetbal International」によれば、市原はUEFAカンファレンスリーグの出場メンバー25名に登録された。AZはリーグフェーズで14位となり、決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフに進出し、アルメニアのノアと対戦する。現地時間19日に第1戦が行われるなかで、市原のトップチームデビューの機会は訪れるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）