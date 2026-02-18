38歳で“孫”が生まれた元シンママの壮絶人生 高2で暴走族総長との子どもを妊娠
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#6が17日放送された。#7では、、3児の母でタレントの小森純が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材した。
【写真】バラエティで一世風靡 小森純の現在
現在38歳で5人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校2年生の時に地元の暴走族総長だった1歳年上の彼氏との間に長女を妊娠。妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経ながらも、長女が1歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま5年間で4人の娘を出産したと語ります。「やり直す気はなかったけど、結構真っ直ぐタイプなので…」と語るえりなさんの愛の歴史と、5年間で4人出産という驚異的なペースに、小森は驚きのあまり「性欲強いんだね」と思わずツッコミ。えりなさんの長女（20歳）も「強すぎる」と深く頷く場面もあり、えりなさんと子どもたちのオープンな親子関係に、スタジオでは笑いと尊敬の声が上がった。
そして、4人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラのお客さんとして出会った経営者の男性と結婚。5人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんだったが、まさかの試練が待ち受けていて...。そんなえりなさんは現在20歳の長女が第1子を出産したことで、38歳でおばあちゃんに。数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様に、スタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動の展開となった。
番組ではさらに、現在38歳で36歳の時におばあちゃんになった東京在住のありささんへの取材も。壮絶な修羅場を乗り越えたありささんの過去とは…？ 小森も「やっぱママがすごい」と感嘆の声をもらす、“30代のおばあちゃん”の人生に迫った。
『愛のハイエナ season5』#7はABEMAにて無料配信中。
