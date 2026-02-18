「昔、芸能界の方と付き合ってた時に…」安田美沙子、“DV元カレ”との泥沼劇を回想
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#6が17日放送された。#7のスタジオでは、2児の母でタレントの安田美沙子、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、トークを展開した。
【写真】安田美沙子43歳、朝ラン中のスポーティーなルックをファン絶賛 しかし本人は「さがってきたおしりの肉が気になる」
「修羅場を経験されたことはありますか？」という質問に、安田が過去に経験した恋愛修羅場を告白した。「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだった」と当時を振り返った安田は、「（相手の浮気を）疑ったりして、すごいケンカになって、当時家出グセがあったのですぐに出ていっていた」と回顧。当時の彼氏は「絶対に迎えに来てくれた」というものの、「ケンカの時は激しいのに、迎えに来る時は優しくて…」と、泥沼の関係に陥り、「これやばいな…DVっぽい感じやな」と危機感を覚えたと明かす。
最終的に「別れよう」と言っても応じない彼に対し、安田は「家の鍵ごと工事して別れた」と、物理的に家に入れないようにして関係を断ち切ったという強烈なエピソードを披露。ニューヨーク・屋敷が「散々出て行ったくせに、最後は追い出す」と思わずツッコミを入れると、安田は「今の旦那だけは家出しても迎えに来ない」と苦笑。そんな安田に、さらば青春の光・森田から「まず家出グセ直したほうがいい」とさらなるツッコミが入り、スタジオに笑いが広がっていた。
『愛のハイエナ season5』#7はABEMAにて無料配信中。
【写真】安田美沙子43歳、朝ラン中のスポーティーなルックをファン絶賛 しかし本人は「さがってきたおしりの肉が気になる」
「修羅場を経験されたことはありますか？」という質問に、安田が過去に経験した恋愛修羅場を告白した。「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだった」と当時を振り返った安田は、「（相手の浮気を）疑ったりして、すごいケンカになって、当時家出グセがあったのですぐに出ていっていた」と回顧。当時の彼氏は「絶対に迎えに来てくれた」というものの、「ケンカの時は激しいのに、迎えに来る時は優しくて…」と、泥沼の関係に陥り、「これやばいな…DVっぽい感じやな」と危機感を覚えたと明かす。
『愛のハイエナ season5』#7はABEMAにて無料配信中。