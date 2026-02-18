◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝栗東トレセン

世界に名を広めた名手が手応えを深めた。１４日のサウジＣでフォーエバーヤングとともに連覇を達成した坂井瑠星騎手が１８日、ダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）の最終追いに騎乗。栗東・坂路を単走でリズム良く、余力たっぷりに５１秒９―１２秒３で駆け抜けた同馬に「イメージ通りの完璧な追い切りでした」とほおを緩めた。

当初は併せ馬で追い切るプランもあった。僚馬も準備していたが、鞍上と大久保調教師で相談し単走を選択。調教を見届けたトレーナーも「馬の方がハミを取って行く感じだった。前走よりいいのかなと思います」と自信をのぞかせた。

Ｇ１初Ｖを飾ったチャンピオンズＣの最終追い切り後は「あまり手応えが良くなくて半信半疑だった」と不安ものぞかせたという鞍上。当時はＪＲＡレコードで勝ったみやこＳから中３週。今回はそれ以降、２か月半ぶりで調整も順調。「完璧」という言葉が出た今回は、自信を持ってレースを迎えられるのは心強いはずだ。

額に二つのハート型の「流星」を宿すように、牝馬らしくかわいい見た目も持つキズナ産駒。坂井騎手のインスタグラムにもたびたび登場するが、競馬ではＪＲＡで７戦全勝と無類の強さを誇る。「普段はすごく穏やかな馬ですけど、走り出したら結構気の強いところを見せます」と“公私”に渡ってのお付き合いで、完全に手の内に入れている。

２３年にレモンポップで同レースを制した坂井騎手。世界での偉業に続き、今度はＧ１昇格後では史上初の牝馬Ｖを狙う。「なんとかその記録に挑戦したいですし、記録に挑戦する資格のある馬だと思うのでいい結果を出せるように頑張りたいです」。信頼する相棒とともに、自身の中央ダートＧ１騎乗機会５連勝の記録もかかる大一番へ挑む。（松ケ下 純平）