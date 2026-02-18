【WWE】SMACK DOWN（2月13日・日本時間14日／テキサス・ダラス）

【映像】“体重100kg超”女子、掟破りの「カウント阻止」

仲間のピンチに対戦相手をぶっ飛ばしてカウント阻止。パワー系女子レスラー衝撃の“物理キックアウト”に「とんでもねえ」「半端ない」とファンも驚きを隠せない様子だった。

WWE「SmackDown」にて、WWE女子タッグ王者チームのリア・リプリー＆イヨ・スカイと、挑戦者ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドが対戦。場外乱闘が過激になりすぎてノーコンテスト（無効試合）の異例判定が物議を呼んだが、ナイアとラッシュのビッグウーマン2人によるチーム“ジ・イレジスティブル・フォーシズ”が、持ち前のバケモノぶりを発揮した。

WWE女子最強コンビ、リアとイヨの“RHIYO”も手を焼くデカ女コンビ。序盤はイヨがナイアの重量とパワーに蹂躙されるが、スピードで撹乱し、リアとの連携からイヨの場外へのアサイ・ムーンサルトで流れを引き寄せる。

しかし、このところ有り余るパワーで覚醒しつつあるラッシュがこの日も爆発。敗戦寸前に驚きのパワープレイを見せる。試合後半、リアがナイアに対し「リップタイド」を敢行し、続いてイヨがトップロープから「オーバー・ザ・ムーンサルト」。これまで多くのライバルを仕留めてきた“RHIYOの勝利の法則”が完成し、勝利確定と思われた瞬間、ラッシュがリアを突き飛ばし、さらにイヨごとぶっ飛ばしてピンフォールを阻止。なかなかお目にかかれない力技のキックアウトにファンから「すげえ」「とんでもねえカット」「軽くリアを投げ飛ばす」「ラッシュ半端ない」「存在感抜群やな…」と驚きの声が相次いだ。

その後、ラッシュはイヨを何度もアナウンステーブルに叩きつけ大暴れ。その後リアとも一戦交え、場外が主戦場になると、レフェリーが突如ノーコンテストを宣告、無効試合として終了した。

強制終了に会場もレフェリーに向けブーイングを行って不穏な空気。イヨがナイアに体当たりしてテーブルを真っ二つ、ラッシュがリアにスピアーで突進してバリケードを破壊。女子タッグ戦とは思えない器物損壊を連発し、4人全て大の字のバッドエンド。 試合そのものは収拾のつかない修羅場と化したが、ド派手な破壊連発にテンションがあがった観客が非難から掌返しの「ホーリーシット（ヤバい試合）」で大合唱。最後まで過激な女子タッグ戦線を象徴するような荒れっぷりだった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）