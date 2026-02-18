兄柴犬のことが大好きでたまらない妹ウルフドッグちゃん。愛が深すぎて…一風変わった愛情表現が愛おしすぎると話題になっているのです。

豪快かつ微笑ましい、思わず頬が緩んでしまうようなその光景は記事執筆時点で386万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：柴犬のことが好き過ぎるオオカミ犬→なぜか深く吸い込んで…『一風変わった愛情表現』】

同居犬のことが好き過ぎるオオカミ犬

Xアカウント『@mi_di_0815』に投稿されたのは、兄柴犬「おみつ」くんと妹ウルフドッグ「ディオネ」ちゃんのお姿。

ディオネちゃんは、兄であるおみつくんのことが好きで好きでたまらないのだそう。どれくらい好きなのかというと…愛情が深すぎて、おみつくんのことを『深く深く吸ってからぱくりとしちゃう』くらいに大好きなのだとか。

愛の深さを感じさせる『一風変わった愛情表現』に反響

一見すると、一回りほど小さな体のおみつくんが捕食されているかのように見えてしまう光景ではあるものの、ディオネちゃんはおみつくんのことをとっても慕っており、それを理解しているおみつくんもまた、その愛情表現を黙って受け止めてくれるのだといいます。

『可愛すぎて食べちゃいたい』を実行してしまうディオネちゃんのお姿からは、写真越しにもおみつくんへの溢れんばかりの愛情が伝わってくるほど。

飼い主さん曰く、相思相愛なおふたりですがやはりディオネちゃんのおみつくん愛のほうがちょっぴり強いように感じることもあるのだそう。

とはいえ、立場が入れ替わることもあるようで、そんな時はお互いに『いくらでも吸っていいよ』というスタンスで、吸う側の気が済むまでジッと待ってあげるのだとか。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましいその光景は多くのユーザーに癒しを届けることとなったのでした。

この投稿には「可愛いと食べたくなるもんだよね」「僕ももふもふを口にいれたくなるのですけど、哺乳類はそうなんですかね？」「思ったよりぱくりとしてて可愛すぎた…オオカミ(犬)は愛情深いね…尊いね…」「狼と柴犬って遺伝子が近いっていうもんね」などのコメントが寄せられています。

仲良し兄妹の日常が大人気

自然豊かな土地でのびのびと幸せに暮らすおみつくんとディオネちゃん。お庭に作ってもらったドッグランが一番好きな場所だというおふたりが、雪景色の中で駆け回るお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースに自分らしく過ごすおみつくんとディオネちゃんのお姿は柴犬やウルフドッグの魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mi_di_0815」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。