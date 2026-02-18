インターネットイニシアティブ（IIJ）は、ローカル5Gに対応したeSIMプロファイルを1つから発行できるソリューションを提供開始した。

本ソリューションでは、タレスの「Thales eSIM as a Service」を採用することで、事前定義されたプロファイルを活用し、サーバー導入不要で1つからの発行を可能にしたという。

本サービスは、ローカル5G SA（Stand Alone）に対応しており、必要数量に応じて柔軟にプロファイルを発行できる。また、5G SAで追加された加入者情報の秘匿化機能に対応している。この機能は、iPhoneやiPadをローカル5G環境で利用する際に必須となる。

同社は、想定されるユースケースとして、工場や倉庫における自律走行搬送ロボットの安定稼働、学校や自治体での広域接続、スタジアムやイベント会場でのコンテンツ配信などを挙げている。

また、Wi-Fiアクセスポイン卜を大量に設置することなく、広域かつ高速な通信環境を整備したい現場に適しているとしている。

月額費用は0円となっており、プロファイル発行・基本手数料が10万円、プロファイル発行単価が5000円（1プロファイルあたり）となる。なお、発行単価は発注数量によって変動する。導入は、ユーザー側でIMSI（加入者識別子）を指定する流れ。

オーダーフロー