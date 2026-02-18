◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン

重賞初制覇を狙うケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）が２月１８日、栗東・坂路で好気配を漂わせた。

力強いフットワークで疾走した。ラスト１ハロンから強めに手綱を動かされ、グングンとスピードアップ。流れるように加速ラップを刻んだ。単走ながら、この日の坂路で３位となる５０秒８―１２秒０を計時。平田調教師は「申し分ない。すごくいい時計で具合がいい。ここ２週、本当に良く動いている」と状態に太鼓判を押した。

昨夏の巴賞で函館・芝１８００メートルのコースレコードとなる１分４４秒８の好タイムで勝利。前走の中山金杯は１２着に敗れたが、小回りで直線が平坦な小倉コースなら巻き返しは十分だ。「ベストの条件だし、何とかしたい」と初タイトルに気合が入る。

３戦ぶりにコンビを組む藤岡は先週、ジューンテイクで制した京都記念を含む３勝。指揮官は「ジョッキーにもあやかりたいね」と引退が近づく中で手綱さばきがさえる鞍上にも期待を込めた。