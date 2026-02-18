◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、栗東トレセン

Ｇ１初挑戦Ｖへ態勢は整った。ロードクロンヌ（牡５歳、四位洋文厩舎、父リオンディース）は栗東・ＣＷコースで馬場の内側を余裕十分の動き。単走で力みなくラストは１１秒８。最後までゆったりした脚さばきで６ハロン８４秒５でまとめ、美浦から駆けつけた横山和生騎手＝美浦・フリー＝は「輸送もありますし、やりすぎないように気をつけて、リズムと反応を確認しながらの調教でした。すごくいい状態です。プロキオンＳの時点で高いレベルの状態だったけど、そこを使ってもうひとついい雰囲気できていると思います」と重賞初勝利の前走から、さらなる上昇を感じ取っていた。

騎手時代の０２年にアグネスデジタルで勝ち、調教師との史上初の双方制覇のかかる四位調教師も納得の表情。「馬はほぼできあがっている。気力も体力も十分。いい追い切りだったと思う。直線は仕掛けたら、どれだけでも伸びていきそうな感じだった」と指揮官。東京への輸送を考慮し、最終調整は狙い通りソフトに済ませた。

重賞で〈３〉〈２〉〈２〉〈３〉〈２〉着と惜敗続きだったが、前走で待望の初タイトル。トレーナーは「今年はこの馬にとって飛躍の年にしてほしい」と期待を込める５歳牡馬が、勢いに乗ってＧ１の壁も突き破る。（内尾 篤嗣）