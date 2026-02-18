１８日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、この日召集された特別国会で高市早苗首相（自民党総裁）が衆院本会議の首相指名選挙において第１０５代首相に選出されたことを報じた。

今国会には衆院選圧勝の自民党から当選した新人議員６６人も初登院。自民の当選３１６人の５人に１人が「高市チルドレン」と呼ばれる新人議員であることについて、コメンテーターで出演のタレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸は「永田町に染まってきたなみたいな感じになるのも嫌ですし、新しい風が吹き込むのは個人的にはめちゃくちゃ楽しみですし」と、まずコメント。

「それこそ自民党以外でもいろんな党の方で、新しく何十人もボンと送り込んだところもいると思うので、そういう意味では民意がどんどん、どんどん反映されたりとか、形が変わっているのは個人的にはすごく好ましいなと思って見てます」と続けた。

新人教育の場でもあった自民党の派閥が麻生派以外解体されたことについては「自民党の若い子たちからは派閥がないから、あんまりしっかり教えてくれる部活みたいな、ゼミみたいなのがないから結構、どうしたらいいか、誰に聞いたらいいかが分かりづらいという話は聞いたことがあります」と発言。

「派閥自体が悪とは思わないし、僕が新人だったら絶対に誰かに教えてほしいし、ランチ会とか開催してほしいって思うんで、本当にうまいこと透明性と組織性を両立できるといいかなって思ってます」と続けていた。