熊本城で新しい桜が見つかりました。名前は投票で決められます。



■永島由菜キャスター

「熊本城内に約550本あるという桜。その中で、新しい桜が見つかりました」





新しい桜は2022年に行われた品種調査で発見されました。一番の特徴は開花しながら徐々に白から濃いピンクに変わる花びら。桜の分類に詳しい専門家は、突然変異や自然交配の結果、生まれた可能性があるとみています。熊本城総合事務所は、県民と一緒に守り育てていきたいという思いから、この桜の名前を投票で決めることにしています。





■訪れた人Q新しい桜を見るのはどう?「期待している。咲くのと名前が新しくできるのを楽しみに待っている」■熊本城総合事務所 復旧整備課・上村祐一課長「熊本地震から10年を迎える節目、引き続き櫓や石垣の工事も行っているので、こういった工事の状況と合わせて新しく分かった桜も一緒にご覧いただければ」

新しい桜の名前の候補は5つあります。

① 2つの色の花びらが混在する様子などを表現した「二様(によう)」

② 加藤清正公の娘である「八十姫(やそひめ)」

③ 熊本城復興支援への感謝を込めた「援結(えんむすび)」

④ 熊本弁で「かわいい・可憐」といった意味の「むぞか」

⑤ 発見された場所にちなんで「二の丸」



投票期間は3月16日から4月19日までで、熊本市のホームページなどで投票できます。

