アマチュアボクシング８冠の荒竹一真（２３）＝大橋＝が、４月１３日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル １５４」で昨年１０月のプロ初黒星以来の再起戦に臨むことが１８日、発表された。対戦相手は後日発表される。

荒竹は昨年１０月２１日、プロ２戦目で日本ミニマム級８位・坂田一颯（２２＝Ｓ＆Ｋ）に３度のダウンを奪われ３回ＴＫＯ負け。ダメージが深く、リング上から担架で運ばれた。プロ初黒星を「前回の試合は勝ち急ぎ過ぎた。雑に攻めたところが一つのミス。その一つのミスが大きな負けにつながった。気持ちを切り替えて前を向くのには時間がかかった。悔しい気持ちもすごくあった」と振り返ると、「ただ、まだ上ってもいない状態。ここからは上がるだけ。早い段階で負けても世界王者になった先輩もたくさんいる。『荒竹も２戦目で負けたけど世界王者になれたよ』と言えるようなボクシング人生にしたい」としっかり前を向いた。

また４９キロ契約８回戦では、ＷＢＣ世界ミニマム級１４位で日本同級ユース王者の北野武郎（２１）＝大橋＝が、フィリピンライトフライ級１３位カート・ポール・パブラル（フィリピン）と対戦する。

北野は昨年１０月のＷＢＯアジアパシフィック同級王座決定戦で判定負け。プロ１１戦目で初黒星を喫した。「１回にダウンをもらってぼんやりとした記憶しかないが、映像で見返ると雑さが目立ったので、次の試合は丁寧に組み立てていきたい。復帰戦で勝つことしか考えていない」と力強く話した。

戦績は北野が９勝（４ＫＯ）１敗１分け、パブラルが８勝（５ＫＯ）１敗。

＊ ＊ ＊

全対戦カードは以下の通り。

◎ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・タノンサック・シムシー（タイ）―同級１位セルジオメンドーサ・コルドバ（メキシコ）

◎６０キロ契約８回戦 力石政法（大橋）―リト・パデナス（フィリピン）

◎４９キロ契約８回戦 北野武郎（大橋）―カート・ポール・パブラル（フィリピン）

◎８回戦 荒竹一真（大橋）―相手未定

◎６回戦 佐々木革（八王子中屋）―相手未定

◎東日本新人王予選ライト級 山口聖矢（大橋）―荒川大樹（Ｔ＆Ｔ）

◎東日本新人王予選ミニマム級４回戦 林兼士（大橋）―大久保るきあ（八王子中屋）