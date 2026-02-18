メ～テレ（名古屋テレビ）

自民党が圧勝した衆院選を受け、特別国会が18日に召集されました。巨大与党にどう対抗していくのか。中道改革連合の小川淳也新代表に、メ～テレの濱田隼アナウンサーが聞きました。

「非常に緊張感と責任感。そしてやってやるぞという決意に満ちた気持ちで今日を迎えました」

小川代表は、衆院選大敗の原因を「アイデンティティーが揺らいだこと」と話します。

「基盤・基本は変わらないが、より具体的に目指すべき社会像は何なのか、その理由と背景はどこにあるのか、根幹となる主張をよりクリアにしていくという意味では変わっていかなくてはいけない」

「経済政策にせよ安全保障政策にせよ、しっかりとしたチェック機能を果たしていくこと、つまり権力監視。政権側が日々目の前のことをしているから、より中長期でこの社会はどうあるべきなのか、明確な社会像を提示していくこと、この2つを車の両輪としてしっかりやっていきたい」

圧倒的な力を持った与党・高市政権に対し、野党第1党としての存在感を発揮することはできるのでしょうか。

「有権者が本当に望んでいるのは、今の安心と将来への見通しでしょう。それをもたらすのが野党第1党じゃないですか。有権者のまだ顕在化していない心の奥底の願い、期待に応えたい」