日米関税合意に基づくアメリカへの投資について、日米両政府が第1弾として人工ダイヤ、ガス火力発電、そして原油の輸出港の3つのプロジェクトが選ばれました。

日米両政府は、トランプ政権が発動した関税を引き下げる条件として、2029年までに総額5500億ドル、日本円で約86兆円の対米投資を行うことで合意しています。

第1弾で決定されたオハイオ州のデータセンター向けのガス火力発電所は総出力が920万キロワットと米国内で最大級、投資総額は5兆2000億円。ソフトバンクグループなどが事業を主導します。

東芝や日立製作所、三菱電機などが建設に必要なガスタービンなど機器の供給などを検討しているとされ、日立製作所の担当者は「期待されていることを光栄に感じています。日米両政府と連携し、米国の社会課題を解決するために貢献していきます」としています。

アイルランドに本社がある「エレメントシックス」社が担当するジョージア州の人工ダイヤモンドの製造施設には、約900億円が投資されます。

人工ダイヤは半導体の切り出しや自動車のエンジンやスマホなどの部品の研磨などに使用されますが、中国への依存度が高く、供給源の多角化が課題とされています。人工ダイヤで工具を作る旭ダイヤモンド工業やノリタケなどが製品購入に関心があるとされています。

旭ダイヤモンド工業の担当者は「対米投資で製造された人工ダイヤモンドの購入に関心がある。中国以外からの輸入先を増やしたい」としています。また、テキサス州にある原油の輸出港はアメリカのエネルギー企業「センチネル・ミッドストリーム」社が担当し、投資総額は約3300億円。商船三井、日本製鉄、JFEスチール、三井海洋開発などが関連機器の供給に関心を示しています。

日本製鉄の担当者は「広く大規模プロジェクトへの鋼材供給に関心があり、前向きに検討していきたい」としています。

経済産業省によると、3つのプロジェクト合わせての投資総額は日本円でおよそ5兆6000億円に上り、複数の中小企業も事業に関心を示しているということです。

赤沢大臣は、3つのプロジェクトの事業収支については「日米でしっかり確認を重ねてきた」としています。ただ、これらの投資案件はアメリカの製造業の強化や経済安全保障の強化に資する一方、日本への実質的なメリットについては冷静にみていく必要があります。