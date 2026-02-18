読むのが難しいと思う「岡山県の自治体」ランキング！ 2位「西粟倉村」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、岡山県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、「読むのが難しいと思う岡山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「文字数も多くてややこしい」（30代女性／愛知県）、「『粟倉』の読みがすぐ分からないです」（50代女性／兵庫県）、「漢字は簡単だけど合わせるとなんて読むか分かりづらい」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「高梁市はたかはしとは読めなかった。簡単な字だけど読めなかった」（40代女性／埼玉県）、「『たかはり』と読んでしまいました」（40代女性／東京都）、「読めそうで読めない」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：西粟倉村／46票岡山県の最北東端に位置する西粟倉村（にしあわくらそん）。「百年の森林（もり）構想」を掲げ、林業を軸とした地方創生の先進地として全国から注目されています。漢字の「粟（あわ）」が「栗（くり）」と見間違えやすいこともあり、正確に読むのが難しいと感じた回答者が多かったようです。
1位：高梁市／65票1位は、備中の小京都と呼ばれる高梁市（たかはしし）でした。日本一高い場所にある現存天守で知られる「備中松山城」を擁する歴史のまちです。「高梁」を「たかはし」と読む読み方は一般的ですが、漢字の「梁」が難読であったり、別の読みを連想させたりすることが、ランキング1位の要因となりました。
