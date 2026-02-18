もらったらうれしい「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「治一郎のバームクーヘン」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「静岡県のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「しっとりといていて大好きなバームクーヘン」（40代女性／東京都）、「バームクーヘンやどら焼きは食べ応えがあっておやつにちょうどいい」（40代女性／神奈川県）、「しっとりとしていて上品な甘さだし、ホールで贅沢さがあるから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「静岡土産として全国的に知名度が高く、世代を問わず喜ばれやすいからです」（30代女性／愛知県）、「サクサクのバター風味パイにほんのりうなぎエキスが入った、静岡を代表する銘菓で、個包装で配りやすく、老若男女に喜ばれ、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「うなぎパイは、静岡土産の代表格であり、その高い知名度と美味しさで、もらった人を笑顔にする定番のお土産だから」（50代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：治一郎のバームクーヘン（治一郎）／44票2位は、治一郎の「治一郎のバームクーヘン」でした。飲み物が要らないほどのしっとり感と、ずっしりとした重厚感が特徴。職人が片時も離れず、火加減を調節しながら薄い層を24層も重ねて焼き上げる逸品は、全国的にも高い知名度を誇ります。上品な甘さと卵のコクが感じられ、贈り物としても非常に重宝される静岡自慢のスイーツです。
1位：うなぎパイ（春華堂）／115票1位は、春華堂の「うなぎパイ」でした。「夜のお菓子」というフレーズでもおなじみのこのお菓子は、昭和36年の誕生以来、静岡土産の代名詞として愛され続けています。バターの豊かな香りと、秘伝のタレ、そしてうなぎエキスを隠し味に加えた絶妙な味わいは、サクサクとした食感とともに一度食べたら忘れられません。世代を問わず喜ばれる、まさに静岡の不動の定番です。
