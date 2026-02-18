AKB48・伊藤百花さんが、20日発売の「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社）に登場。同誌初登場で表紙を飾りました。



【写真】目力キラキラの伊藤百花さん

伊藤さんは2024年3月に19期生としてデビューし、2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」では初センターに指名されました。SNSではハイレベルなビジュアルが何度も話題となり、「名残り桜」を初披露した歌番組のOA後もまた大バズり。「AKB48最強センターが誕生した」とネットが沸きました。



今回の撮り下ろしは、ひたすら「顔面力」で勝負する12ページ構成。浮世離れした美しさはもちろん、そこから繰り出される素直な表情も収録され、彼女がバズる理由を直感的に理解できる仕上がりとなっています。表紙には、数ある候補の中から、伊藤が何か言いたげにこちらを見つめるカットを採用。瞳に強い光を宿した、印象的な一枚です。



インタビューでは「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と意欲を見せる一方、注目されることへの畏れや、グループの未来に待ち受ける困難についても率直に語っています。



限定版はセブンネットショッピングおよびTSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にて数量限定で予約受付中。各法人で異なるポストカード特典も用意されています。



「blt graph.vol.114限定版」（定価1480円）は通常版とは異なり別冊付録は付かない。通常版の表紙は日向坂46の藤嶌果歩さんでし。表紙・裏表紙の絵柄および別冊付録の有無以外は、通常版と同一内容です。