今や“国民的ギャル”と呼べるほど、雑誌やテレビで大活躍中のゆうちゃみさんのFLASHデジタル写真集 「ゆうちゃみ また君に会えてよかった」がリリースされました。



【写真】萌え袖がキュートなゆうちゃみさん

「もしも幼馴染みと帰省先で久々の再会を果たしたら……」をテーマにゆうちゃみさんを撮り下ろし。ゆるいニットを羽織った部屋着姿からこぼれる無防備さと、思わず目を奪われるヘルシーな素肌。さらには車の助手席で見せる近距離ショット、艶やかな着物姿まで収録。テレビでは見られない自然体の彼女の魅力が詰まった一冊がここに完成しました。



今やテレビの顔とも言える活躍を続けるゆうちゃみさんはFLASHに登場。デジタル写真集に収録しきれなかったカットを5ページにわたり掲載しています。ピンクのニットにチェックシャツを羽織り、カメラに向かってリラックスした笑顔を見せるカットがキュートの一言。国民的ギャルの自然体な表情が堪能できるグラビアは必見です。



【ゆうちゃみさんプロフィール】

24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティ番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）