「りくりゅうペアのよう」スリムクラブ真栄田、相方との密着ショットに「溺愛w」「愛が深い」の声！
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方との密着ショットを公開しました。
【写真】「りくりゅうペアのようですね」
ファンからは「溺愛w」「愛が深い」「やっぱり仲良し」「頭フェチですか…？」「香ばしい香りがしますか？」「なんか元気が出たわ」などの声が寄せられました。
「とにかく相方の頭が好きです」真栄田さんは「とにかく相方の頭が好きです」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも相方の内間政成さんとのツーショットです。1枚目では真栄田さんが内間さんの頭にキスをしており、2枚目では真栄田さんが内間さんにヘッドロックを決めています。
「りくりゅうペアのようですね」また「りくりゅうペアのようですね」と、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートの「りくりゅう」ペアこと三浦璃来選手、木原龍一選手の名前を挙げるコメントも。演技後に密着する姿などが話題になっていましたが、それに似ているということなのでしょうか。写真は国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式Xアカウントや三浦選手のX公式アカウントの投稿で見ることができるので、気になった人は見比べてみてはいかがでしょうか。
(文:堀井 ユウ)