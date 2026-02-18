a子が、2ndアルバム『lovely moments』を5月20日にリリース。あわせてアートワークが公開された。

（関連：サマソニ『Spotify RADAR: Early Noise Stage』DAY1：ストリーミングでも支持広げる8組集結 「+81 Connect」ステージも）

前作であるメジャー1stアルバム『GENE』から約1年10カ月ぶりのアルバムリリースとなる本作。現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』エンディング主題歌「Turn It Up」のほか、TVアニメ『宇宙人ムームー』第2クールオープニング主題歌「MOVE MOVE」など全12曲が収録される。

CD+Blu-ray盤の特典映像『Endless Vacay』には、昨年10月開催された『a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”』よりZepp DiverCity（TOKYO）公演の映像と、撮影で訪れたロンドン、パリそれぞれの模様を収めた2作のvlogが収録される。

あわせて、『a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”』より「モナリザ」のライブ映像が公開された。

さらに、アルバムの早期予約特典として、制作の裏側を語る収録全曲のライナーノーツとロンドン＆パリで撮り下ろしたビジュアルを収めたオリジナルZINEがイメージカットと共に発表された。早期予約特典のZINEは3月31日までの予約でもれなく付属する。

なおa子は、6月より自身初となる全国ツアー『a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”』の開催を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）