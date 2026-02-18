岡山大学はきょう（18日）、2026年度の一般選抜志願者数（前期日程）の確定値を発表しました。

【写真を見る】【岡山大学】2026年度「一般選抜志願者倍率」（前期日程） 経済学部4.0倍 医学部医学科3.1倍 薬学部薬学科3.9倍【18日発表】

10学部で計1,492人の募集に対して、4,205人の志願者数となり、倍率は2.8倍でとなりました。（前年比＋0.1ポイント）

前期日程は2月25日・26日に行われ、合格発表は3月7日に予定されています。

文学部・教育学部

文学部人文学科は、120人の募集人員に対して370人が志願、倍率は3.1倍です。

法学部・経済学部

法学部法学科は、募集人員152人に対して417人が志願、倍率は2.7倍です。

理学部

理学部の化学科と地球科学科は、ともに3.7倍でした。理学部の学科全てを合わせた倍率は3.3倍となっています。

医学部

医学部医学科の一般コースは、95人の募集定員に対して298人が志願し、倍率は3.1倍となっています。

歯学部・薬学部

歯学部は、32人の募集定員に対し117人が志願、倍率は3.7倍です。薬学部の薬学科は、28人の募集定員に対して109人が志願し、倍率は3.9倍です。

工学部・農学部

工学部の各系ごとの募集人員は目安の人数で、各系ごとの志願倍率は志願者数と募集人員から算出した目安の倍率になっているということです。



▶岡山大学 前期日程 各学部の受験倍率一覧を画像をみる