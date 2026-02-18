LE SSERAFIM「ジェラピケ」ホワイトデーコレクションを着こなす！ まくらモチーフのルームウェア姿を公開
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、2月20日（金）から、グローバルビジュアルに起用したLE SSERAFIMが着こなす「WHITE DAY COLLECTION」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】ギンガムチェックやドット柄が愛らしい！ 展開アイテム一覧
■ホワイトデーのギフトに最適
今回発売される「WHITE DAY COLLECTION」は、まくらをモチーフに、爽やかなギンガムチェックや愛らしいドット柄などをデザインした癒やしのコレクション。
ラインナップには、ギンガムチェックがポイントのセットアイテム「ロゴプルオーバー＆チェックショートパンツセット」と「リブカーディガン＆チェックロングパンツセット」が登場。ふんわりとした軽さとなめらかな肌触りのニットを使用しており、ホ・ユンジン、サクラ、ホン・ウンチェが着用したキュートなビジュアルが公開されている。
また、胸元に立体のまくらをデザインした遊び心たっぷりの裏毛プルオーバー「裏毛まくらワンポイントプルオーバー」と「3柄フリルショートパンツ」はキム・チェウォンが、パイピングデザインが印象的な開襟シャツ「3柄シャツ」と「3柄フリルショートパンツ」はカズハがそれぞれ着こなし、胸がきゅんと高まる愛らしい姿が披露された。
さらに、まくらをモチーフに散りばめた「枕トートバッグ」や「オーバルポーチ」など雑貨が用意されるほか、「gelato pique Sleep」からは「パッケージ付き フリルピローケース」も展開。なお、LE SSERAFIMがまとう「WHITE DAY COLLECTION with LE SSERAFIM」の最新ビジュアルは、「ジェラート ピケ」公式Instagramで公開中だ。
