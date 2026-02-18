衆議院選挙を受けた特別国会は１８日に招集され、自民党総裁の高市早苗総理大臣が衆参両院の本会議で第１０５代総理大臣に選出されました。

１８日の午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙は投票総数４６４票のうち高市総理が３５４票を得ました。

参議院本会議では高市総理と中道改革連合の小川氏による決戦投票となりましたが、高市総理が１２５票、小川氏が６５票で高市総理が第１０５代総理大臣に選出されました。

高市総理は皇居での任命式と閣僚認証式を経て、日本維新の会との連立政権による第２次高市内閣を発足させます。第２次高市内閣はすべての閣僚を再任し、衆議院選挙で審議入りが遅れた２０２６年度予算案の成立を急ぐ方針です。

高市総理は１８日夜、総理官邸で記者会見し、衆議院選挙で訴えた「責任ある積極財政」や２年間限定での食料品を対象とした消費税ゼロの検討など政策実現への考えを説明する見通しです。

２０日には衆議院の解散によって先送りとなった総理大臣の施政方針演説が行われ、その後、各党党首による代表質問や予算案の審議などが予定されています。特別国会の会期は７月１７日までの１５０日間の予定です。