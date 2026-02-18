ミラノ・コルティナオリンピックに出場している高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手がスピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを獲得しました。佐藤選手の母校では関係者が熱いエールを送りました。

高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手は１７日深夜に行われた女子団体パシュートの準決勝に登場。大学には現地にエールを送ろうと、スケート部の後輩部員や職員が集まり、佐藤選手を指導したスケート部の入沢孝一監督も試合を見守りました。

準決勝の相手はスケート王国のオランダ。佐藤選手は２番手で先頭の高木美帆選手を後ろから支えます。一進一退のレースは日本が０．１０秒リードして残り１周。しかし、残り半周で再び逆転を許すとわずか０．１１秒差でオランダに敗れ、決勝進出を逃します。

準決勝の約２時間後に行われた３位決定戦。３大会連続のメダルをかけ、アメリカとの大一番です。準決勝から選手と順番を入れ替えた日本。佐藤選手は隊列後方の３番手で体力の消耗が激しい前の選手を押してスピードを維持します。

序盤からリードした日本は残り２周でアメリカに１秒以上の差をつけ、持久力勝負の終盤戦に突入します。佐藤選手が懸命に隊列を支え、日本は残り１周で２秒以上の差とリードを広げます。

最後は３・５１秒の差をつけゴール。平昌大会の金、北京大会の銀に続く３大会連続のメダル獲得です。

佐藤選手は１５００メートルとマススタートにも出場予定です。