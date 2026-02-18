【2月のムーンアクション】2月24日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■2月のムーンアクションは？

2月の満月のことをネイティブアメリカンは、寒さが厳しく雪が多いためSnow Moon（雪月）と呼んでいました。

2月14日はバレンタインデー。好きな人にチョコを送って思いを伝える日ですが、最近は友達に送って友情の絆を深めたり、自分用に高級チョコを買ったりすることが多いようです。この日は月は射手座にあり、火の星座と水瓶座は強運です。ぜひ楽しくて、おいしい一日にしてください。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■2月21日〜28日

21日（月齢3.6）……離れて住んでいる友達との付き合いにツキあり。名産品を貰えそう。

22日（月齢4.6）…… 先輩からかわいがってもらえそう。でも、ため口は厳禁。

23日（月齢5.6）……今日は一番乗りがラッキー。失敗も多めに見てもらえそう。

24日（月齢6.6・上弦）…… 美しいものに触れたいとき。美術館やギャラリーに足を運んでみて。

25日（月齢7.6）……ヌイ活にいい日。ぬいぐるみもたまにはクリーニングを。

26日（月齢8.6）……消費期限切れの食べ物に注意。処分して。

27日（月齢9.6）…… 早寝しましょう。寝る前はスマホは見ないこと。

28日（月齢10.6）……好奇心旺盛な日。誘われたらやってみて損なし。

新年からこれをしようと目標を立てていたのに、早くも挫折してしまったあなた。まだ大丈夫です。2月4日は立春。東洋の占いではお正月です。さらに3月20日は春分の日。西洋占星術のお正月はこの日です。

また、新学期や新学年、自分の誕生日の日など、始めるに適した日はいくらでもあります。毎月の新月の日から始めるという手もあります。諦めないことが大事！

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

