¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤Ë¡Ö¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Î£±£¸Æü¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡ËÂÐ±þ¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡×¤Çº£Âç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤ò½éÂÎ¸³¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢Æñ¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇËÌ»³¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Í·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇ·â¤Î´¶¿¨¤Ï¤è¤¯¡Ö°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç²ÝÂêÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£¡Ö¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î¡ÊÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Æ¡Ë»þ´Ö¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¥µ¥¤¥ó¤â¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¸«¤ÆÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢¾ì¿ô¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ç½É½éÆü¤«¤é·²¤òÈ´¤¯¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÎÎÌ¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁá¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄËÒ¸¶¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£