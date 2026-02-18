ÂÐÊÆÅê»ñ60Ãû±ß¤ÎÂè1ÃÆ¡¡¥Ç¡¼¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¥¬¥¹È¯ÅÅ¤«¤éÁÀ¤¨¤ë´ØÏ¢³ô¡Ú»ñ»ºÇÜÁý´üÂÔ¤Î¤ªÊõÌÃÊÁ¡Û
¡¡£´Æü¤ÎÅöÍó¤Ç¡¢¡ÖÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤Ê¤é¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¡¢ÁªµóÌÀ¤±£¹Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ£µËü£·£°£°£°±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞÆ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Â¸µ¤Î¾å¾º¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¹â¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëÁê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤¤¬´ØÏ¢³ôÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ÅöÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼çÍ×¤ÊÁê¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼çÎÏ³ô¤Î³ô²Á¾å¾º¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤ï¤ì¤ëÌÃÊÁ¡×¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Î´ØÏ¢³ô¤¬Éý¹¤¯Çã¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤³¤½¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»Üºö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö£±£·¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡×¤È¡Ö£¶£°Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡££²·î¾å½Ü¡¢¤½¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ä£Ã¡Ë¸þ¤±¥¬¥¹È¯ÅÅ¡×¤È¡Ö¿¼³¤¹ÁÀ°È÷¡×¡¢¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥äÀ¸»º¡×¤Î£³»ö¶È¤ò¡¢ÆüÊÆ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¿Ê¤á¤ë¤È¤Î·×²è¤¬È½ÌÀ¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÅöÍó¤Ç¡¢¡ÖÂÐÊÆÅê»ñ£¶£°Ãû±ß¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÎ©´ØÏ¢¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÌÊÆ¤Î£Ä£Ã¸þ¤±¥¬¥¹È¯ÅÅ¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë»°É©ÅÅµ¡¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö£¶£°Ãû±ß¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê´ë¶ÈÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°É©ÅÅµ¡¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¡Ö£Ä£Ã¸þ¤±È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê»ö¶Èµ¬ÌÏ£³£°£°²¯¥É¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂÐÊÆÅê»ñÂè£±ÃÆ¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÂÎ¤Î»°É©ÅÅµ¡¡Ê£¶£µ£°£³¡Ë¤¬Çã¤¤¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤À¤¬¡¢»°É©ÅÅµ¡¤Î³ô²Á¤Ï£µ£µ£°£°±ß¼å¤È¡¢ÅöÍó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏÅê»ñÃ±²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆñÅÀ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÁÏ¶È£±£°£°Ç¯Ä¶¤ÎÏ·ÊÞµ»½Ñ¾¦¼Ò¡¢Î©²Ö¥¨¥ì¥Æ¥Ã¥¯¡Ê£¸£±£µ£¹¡á£³£´£´£°±ß¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ¤ä£Æ£Áµ¡´ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©µ¡¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£º£´ü¶ÈÀÓ¤Ï¼çÎÏ¤Î£Æ£Áµ¡´ï¤¬ºß¸ËÄ´À°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÈù¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä£Ä£Ã¸þ¤±¶õÄ´¤Ê¤É»þÎ®¤Ë¾è¤ë»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£Ð£Â£Ò¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë£°¡¦£¸ÇÜ³ä¤ì¤Î³ô²Á¤ÏÉ¾²ÁÉÔÂ¤Î´¶¤¬¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÌÊÆ¤Ë±Ä¶ÈµòÅÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¼å¤ß¤À¡£»°É©ÅÅµ¡¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»°É©ÅÅµ¡³ô¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿Ï¢¤ì¹â¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤È¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ²ÁÁí³Û¤â¶á¤¤¥«¥Ê¥Ç¥ó¡Ê£¸£°£¸£±¡á£²£²£³£±±ß¡Ë¤È¤¿¤±¤Ó¤·¡Ê£·£µ£±£°¡á£²£´£µ£²±ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë·ê³ô¤È¤·¤ÆÀ¾É©ÅÅµ¡¡Ê£´£³£´£±¡á£¸£¸£¸±ß¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬¹çÊ»¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ò·ë¤Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ê³ô²Á¤Ï£±£·Æü½ªÃÍ¡Ë