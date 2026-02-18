◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ロシア出身で個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場するアデリア・ペトロシャン（１８）は５位発進。７２・８９点をマークし「自分の演技から大きな喜びを感じた」と感慨に浸った。

第１グループから大歓声が起こった。横断幕を掲げるファンや「アデリア」コールの大合唱に包まれた。４回転ジャンプやトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を持つが、ＳＰのアクセルは２回転半にとどめた。フリーでも４回転を入れる意向はなく「検討はしたけど、ここ４日間は４回転の練習をしていなかった。準備状況や体調などを考え、全員で話し合って決めた。正しい判断」と説明した。

ロシアのウクライナ侵攻により、国際連盟（ＩＳＵ）の大会から除外。昨年９月の五輪最終予選が４年ぶりの国際大会だった。今大会、選手村には入らず母と２人で過ごしているという。坂本らと競うことには「一緒に滑られるのはうれしい」と笑顔ものぞかせ「今のところプレッシャーは感じていません。特別な圧力は感じていません」と穏やかな表情で語り、フリーへ気持ちを高めていた。