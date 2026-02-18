◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日）

女子団体追い抜きで、日本が３大会連続の表彰台となる銅メダルを獲得した。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で臨んだ３位決定戦では米国を２分５８秒５０で下した。準決勝ではオランダに惜敗し、２大会ぶりの金メダルには届かなかった。カナダが２連覇。

大一番で五輪デビューを果たした野明は幼少期から、五輪選手で元１５００メートル世界記録保持者の父・弘幸さん（５１）と母・三枝さん（旧姓・上原、５４）の影響で競技を始めた。物心ついた頃からスケート靴を履いていた。弘幸さんは「夏は水泳をやったり体操にいったりして、冬はスケートをやっていた。その中から本人がスケートを選んだ。やるなら頑張ってほしい」と娘が決めた道を応援した。

昨季のＷ杯第２戦（中国）で左足首を骨折。松葉づえをつきながら帰国した。コーチを務める父だが、特別な言葉はかけなかったという。「ことの重大さは自分が十分わかっている。自分で克服するしかない」とそっと見守り続けた。競技復帰後はメンタル面が強くなったといい、消化不良だった昨季の思いから、今季にかける思いは強くなったと話した。

昨夏から定期的に「チーム・ゴールド」の練習に参加した。高木を筆頭に日本のトップの選手がそろい、葛藤もあったと弘幸さんの目には映った。だが、父に何かを相談するわけではなく、自身で乗り越え銅メダルをつかんだ。

性格は「負けず嫌い」と弘幸さん。昨季の大けがの際も２か月ほどでリンクに戻った。父には頑張る姿は見せていなかったが、シーズン終盤の３月の大会に間に合わせようと懸命なリハビリを重ねた。一時は現役引退も考えていたが、メダリストとなって恩返しを果たした。

両親がオリンピアンだったことで「五輪」という言葉が嫌いになったこともある。だが、メダルを首からかけ「今まで支えてくださった方、家族への感謝をすごく感じる。両親に最高の形で恩返しできた」と満面の笑みを見せた。「野に咲く強い花になってほしい」と名付けられた長女が野明家に待望のメダルをもたらした。（富張 萌黄）