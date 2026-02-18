

新休憩ブース「ちょっとこま」（※画像は女性用）

高松-小豆島-神戸を結ぶジャンボフェリーが、乗客向けに乗船前後の時間を快適に過ごしてもらおうと、待合所に個室の休憩ブース「ちょっとこま」を設置しました。

「ちょっとこま」が設置されたのは、高松東港（高松市朝日町）の待合所です。幅1m、奥行き2mの個室タイプで、床にはクッション性の高いカーペットが敷かれ、入り口は防音カーテン2枚重ねになっています。

ネットでフェリー予約をした人が「ちょっとこま」を予約することができ、利用料金は1500円からです。

（男性用20ブース、女性用9ブース）

JR高松駅との間の無料送迎バスも運行していて、ジャンボフェリーは、「フェリー」と「ちょっとこま」を組み合わせれば、様々な旅の形ができるとしています。

2月2日の設置以降、特に多い利用方法は下の3つのパターンだということです。

■午前1時・神戸発 ⇒ 午前5時過ぎ・高松着 ⇒「ちょっとこま」利用

■「ちょっとこま」利用 ⇒ 午前1時・高松発 ⇒ 午前5時15分・神戸着

■午後7時45分・神戸発 ⇒ 午前0時・高松着 ⇒「ちょっとこま」利用