ポンドが堅調、コアインフレの根強さを受けて＝ロンドン為替



ロンドン市場では、ポンドが堅調に推移している。ポンドドルは足元で、高値を1.3579レベルに再び更新している。ポンド円は208.73レベルに高値を更新。ユーロポンドは0.8718レベルに安値を更新している。



日本時間午後4時に発表された英消費者物価指数は、ヘッドラインの前年比が+3.0％と前回の+3.4％から低下したが、コア前年比とサービスCPI前年比は若干の伸び鈍化にとどまり、予想値を上回っていた。英株式市場はヘッドラインの低下を好感して買われているが、ポンド相場は根強いコアインフレ動向にポンド買いとなっている。



GBP/USD 1.3579 GBP/JPY 208.70 EUR/GBP 0.8718

外部サイト