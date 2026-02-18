欧州株　堅調、防衛・資源・半導体関連が買われる
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100　 10648.26（+92.09　+0.87%）
独ＤＡＸ　　25201.93（+203.53　+0.81%）
仏ＣＡＣ40　 8399.17（+37.71　+0.45%）
スイスＳＭＩ　 13821.58（+68.74　+0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49850.00（+238.00　+0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6899.75（+39.25　+0.57%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24933.25（+165.50　+0.67%）