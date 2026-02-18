欧州株 堅調、防衛・資源・半導体関連が買われる
欧州株 堅調、防衛・資源・半導体関連が買われる
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100 10648.26（+92.09 +0.87%）
独ＤＡＸ 25201.93（+203.53 +0.81%）
仏ＣＡＣ40 8399.17（+37.71 +0.45%）
スイスＳＭＩ 13821.58（+68.74 +0.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49850.00（+238.00 +0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6899.75（+39.25 +0.57%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24933.25（+165.50 +0.67%）
東京時間19:17現在
