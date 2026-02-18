ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と女子個人ノーマルヒルでともに銅メダルを獲得した下高井・野沢温泉村出身の丸山希選手が18日、帰国しました。その後の会見で「大満足のオリンピックにできた」と振り返りました。



2つの銅メダルをかけ、羽田空港へと到着した野沢温泉村出身でスキージャンプの丸山希選手。2歳年上の高梨沙羅選手と共に銅メダルを持ち、笑顔の帰国となりました。丸山選手は、初めてのオリンピック出場となった今回のミラノ・コルティナ大会で3つの種目に出場。





実況「飛型はすぐに決まった！前に進む。伸ばしてきました。テレマークも入れてきた。笑顔が出ました丸山希」8日に行われた女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得。今大会の日本勢メダル第1号となりました。丸山希選手「きょうノーマルヒルで銅メダルを取ることができて全ての努力が報われてくれたかなってうれしい気持ちでいっぱいです」その後、混合団体でも銅メダル。女子個人ラージヒルでは、日本勢トップの8位入賞を果たしました。丸山希選手「まさかメダルを2つも持って帰ってこれると思っていなかったの、すがすがしい気持ちで最初のオリンピックを終えることができて大満足なオリンピックにできたかなと思っています」帰国後の会見で、今一番やりたいことを問われると。丸山希選手「さっき高梨選手からおにぎりをもらったので一番やりたいことはもうすでに日本食をさっそく食べさせてもらった」初めてのオリンピックで輝きを放った丸山選手。来週末には再びワールドカップに参戦する予定です。