¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×¤Ç¾òÎã°ãÈ¿¡¡À®ÅÄ»Ô¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½
¡¡ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÅÄ¡×¤ÎÊ¬ÇÛ¶â»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤»ö¶È¼Ô¤Ë³«È¯µö²Ä¤ò½Ð¤·¤¿ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ï18Æü¡¢ÃÏ¶è·×²è¼êÂ³¤¤Ç¾òÎã°ãÈ¿¤È¤Ê¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»öÌ³½èÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÆâÉôÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£´Ø·¸¤·¤¿¿¦°÷¤Î½èÊ¬¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À®ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¶¦À¸¥Ð¥ó¥¯¡×¤¬2017Ç¯¡¢ÃÏ¶è·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¤·½Ð½ñ¤òÄó½Ð¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾òÎã¤Ç¤ÏÅÚÃÏ½êÍ¼ÔÁ´°÷¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÚÃÏÅÐµ¤´¤È¤ÎÆ±°Õ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£