ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。

１・４８点差の２位に坂本花織（シスメックス）がつけ、千葉百音（木下グループ）は４位。いずれも１９日のフリー進出を決めた。３位はアリサ・リュウ（米国）。アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ＝個人資格の中立選手）が５位。

中井は最後のスピンの最中から、降り注ぐ喝采が耳に届いていたという。「今までの人生で、一番最高の瞬間だったなと思います」。得意のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストを更新しての首位発進――。１７歳で迎えた初の大舞台を存分に楽しんでいる。

冒頭で、小学生の頃から「浅田真央さんをまねして」習得した大技を鮮やかに跳んだ。日本の女子選手が五輪でトリプルアクセルを成功させたのは、伊藤みどりさん、浅田さん、樋口新葉さんに続いて４人目で、浅田さんは２０１０年バンクーバー五輪で決めて銀メダルを獲得した。憧れの存在にまた一歩近づき、「『夢がかなった』くらいのうれしさがある」と喜んだ。

今季シニアに本格デビューし、グランプリ（ＧＰ）シリーズで初優勝、ＧＰファイナルで２位と一気に飛躍した。勢いのままに挑む今大会は「怖さはない。初めてだから何が起こるのかも知らないし、失うものはないと思っている」。リンクでも臆する様子はなく、ステップ、スピンは全て最高難度のレベル４を獲得。堂々とトップに立った。

当初は、３０年五輪の出場を目標に掲げていた。４年の前倒しという望外の状況を「チャンスが一つ増えた」とだけ捉えているから、過度な重圧や緊張は感じていない。「五輪をどれだけ楽しめるか。最後の瞬間まで楽しめたらいい」。その言葉通り、ジャンプを跳ぶたびに笑顔が咲く、充実のＳＰだった。（岡田浩幸）