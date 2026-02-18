特別国会がきょう召集され、今月の衆議院選挙で当選した議員たちが登院しました。富山県関係では、比例代表で初当選した古井康介議員や、富山1区で初めて当選した中田 宏議員、その1区から比例代表に移った田畑裕明議員らが、気持ちを新たにしていました。



吉田颯人記者

「東京の国会議事堂前です、自民党圧勝に終わった衆院選から10日、当選した県在住の国会議員は、それぞれの思いを胸に登院しています」





いち早く、午前8時ごろ、国会に姿を見せた古井康介議員は、深々と一礼して中央階段に歩みを進めました。2度目の国政挑戦となった今月の衆議院選挙で、比例代表で初当選しました。初登院した 古井康介議員「本当に改めて今回、皆様にいただいた負託の重さ、そういったものを感じるというところとともにですね、未来のために、日本のために、ふるさと富山のために、誰よりも働いていきたいと、そういった気持ちでおります」県関係の国会議員では最年少の30歳、取り組みたいこととして「経済」と「子ども」に関する政策を挙げています。古井康介議員「未来を生きる当事者世代の一人としてですね、本当にこう、このままの日本で安心して暮らしていけるのか、っていう同世代のたくさんの声もいただいてきたので、やっぱりそういった皆さんが、本当に今の不安っていうものをですね、希望に変えていけるように。しっかりと務めを果たしていきたいというふうに思います」高市総理の人気で自民党が圧勝し、県関係でも選挙区と比例代表で自民党の5人が当選した今回の選挙。午後には古井議員が高市総理にあいさつする場面もありました。そして富山1区で初めて当選した中田宏議員は、午前11時ごろに姿を見せました。富山１区で当選 中田宏議員「衆議院議員は5回目ということになりますけど、やっぱり気持ちは新たでありまして」きょうは富山県出身の藤子・F・不二雄さん作の「ドラえもん」をあしらったネクタイなどを身に着けての登院です。中田宏議員「これ、これはドラちゃんがここに描かれている。これドラちゃん、ドラちゃん。富山の発信というのは、1つの私の役割かなというふうには、それはやっぱり思ってますね」きのう東京に向かう飛行機では、富山1区の前職で今回比例に回った田畑裕明議員と偶然会い、言葉を交わしました。中田宏議員「僕がこう声かけて、いやーよかった、よかったと。ぜひ一緒にこれからやりましょう、こういうふうに話して握手をいたしました」その田畑議員もきょう午前に登院しました。前回の選挙後に発覚した無断・架空の党員登録問題を受けて、富山1区での公認を得られず比例にくら替えしての6回目の当選です。比例にくら替え当選 田畑裕明議員「議員として職責を果たさなければいけない、この重みをですね、今かみしめているところでありますし、ご支援をいただいた皆様方のご厚情に、感謝の気持ちでいっぱいであります」現在、役職を外されている自民党県連や富山市連との関係について問われると。田畑裕明議員「私、当選後のインタビューでも、みんなと一緒に仕事をさせていただきたいというふうに申し上げたと思います。それで身を委ねる立場ということでありますから、これ以上私はコメントする立場にはございません」県関係で当選した5人は、午後の衆議院本会議で首班指名選挙に臨み、高市総理を改めて選出しました。選挙で示された民意を胸に、物価高対策など課題が山積みの国政に臨んでほしいと思います。