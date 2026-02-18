LET ME KNOWが、デジタルシングル「Goodbye Daily」を2月25日に配信リリースする。

本作は、卒業や環境の変化に伴う“別れ”と、その先へ踏み出す瞬間を描いた楽曲。1980年代のインディーロックやポストパンクへのリスペクトを感じさせるサウンドを、LET ME KNOWならではの現代的な解釈で再構築している。リバーブに包まれた空気感、軽やかなバンドアンサンブル、衝動的なファズギター、温かみのあるアナログシンセサイザーが重なり、“青春の高揚感”と“終わりの気配”を同時に表現。タイトで疾走感のある質感の中にあえて余白を残すことで、ノスタルジックモダンなインディーロックに仕上がっている。また、本作のPre-add／Pre-saveもスタートした。

なおLET ME KNOWは、初となる1stアルバムをリリース予定。同アルバムを携えて東名阪を巡る『1st album release TOUR 2026』の開催も決定しており、1stアルバムの詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）