CGコード大改訂迫る、「ネットキャッシュ」着目の物色機運が拡大中 ＜株探トップ特集＞
―日本型資本主義は「停滞」から「成長」へ、日本株の一段の進化をもたらす起爆剤に―
6万円という大台替えを前に日経平均株価は足踏みを強いられている。「高市トレード」が相場の原動力となり、自民党が今月8日投開票の衆院選で戦後の単独政党による最多議席数を更新したことを受けて株高に弾みがついたが、そろそろ株式市場は新たな視点を探し始めているようにもみえる。今後の相場を左右する注目材料は何か。その最右翼の候補と言えるのが、コーポレートガバナンス・コード（以下、CGコード）の大規模改訂である。
●依然として残る深刻な課題
CGコードとは、上場企業が持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために守るべき行動規範（ガイドライン）である。第2次安倍政権が掲げた「アベノミクス」の第3の矢として、「コーポレートガバナンス改革」が成長戦略の柱として据えられたのが始まりであった。「日本企業は収益性が低く、株主の視点を軽視している。そのため、世界の機関投資家から『投資対象』として見なされていない」との危機感を背景に、2014年に投資家側の行動規範である「スチュワードシップ・コード」が、15年には企業側の規範である「コーポレートガバナンス・コード」が相次いで策定された。これにより、日本市場に投資家との対話（エンゲージメント）という共通言語が生まれたほか、14年の「伊藤レポート」に従って、国内上場企業はROE（自己資本利益率）8％以上を目指すことが、市場の共通認識となった。
18年と21年のCGコード改訂を経て、持ち合い株（政策保有株）の削減が強く求められるようになった。特に21年の改訂は東証の市場再編と連動し、東証プライム上場企業に対して「独立社外取締役3分の1以上」や「気候変動・多様性への対応」といったグローバル水準の厳しい要件を課す内容だった。23年には東証により「資本コストや株価を意識した経営の要請」がなされ、PBR（株価純資産倍率）1倍割れ是正の流れが加速するなど、改革は更なる進展を遂げることとなる。「資本コストを上回る利益を上げ、市場から正当に評価されているか」という結果責任が問われるようになり、多くの国内上場企業が自社株買いや増配、事業ポートフォリオの見直しといった具体的な行動に踏み出すようになった。
CGコードは15年の導入から10年あまりが経過し、上場企業に対してさまざまなガバナンス整備を促したが、現時点においても東京株式市場には依然として深刻な課題が横たわっている。それらは主に以下の3点に集約される。
第一の課題は、企業が抱える巨額の手元資金に関するものだ。国内上場企業の手元資金（金融や上場子会社を除く）は150兆円を超え、00年度比で約3倍に膨れ上がっている。加重平均資本コスト（WACC）を上回る投下資本利益率（ROIC）を稼ぎ出せていない企業の多さを物語っている。
第二の課題は、PBR1倍割れ企業の数である。東証が23年に突きつけた要請は世界的に大きな反響を呼んだが、依然としてプライム市場の4割近くの企業がPBR1倍を割り込んでいる。これは「その企業は存続するよりも、解散して株主に返した方が良い」と市場が判断している状態であり、ガバナンスが機能していない証左と言える。
第三の課題は、形骸化した「コンプライ・オア・エクスプレイン」に関してだ。「原則を遵守するか、しないのであれば説明せよ」というコードの精神は、いつの間にか「テンプレート通りの説明で体裁を整える」という、お役所仕事のような形式主義に変質してしまった。