“コールドスリープ中”Perfumeあ〜ちゃん、37歳迎えた“最新ショット”に反響「すてきなお写真!!!」「めっちゃ良い笑顔」
コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが15日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告し、“最新ショット”を公開した。
【写真】「すてきなお写真!!!」37歳迎え“最新ショット”を披露したPerfumeあ〜ちゃん
あ〜ちゃんは「2026.2.15 My birthday たっくさーんのメッセージありがとう」と感謝をつづり、長野県小布施町での1枚をアップ。雪景色が広がるのどかな1本道で、“ホワイトコーデ”に身を包んだあ〜ちゃんがカメラに笑顔を向けている。
投稿では「Becoming more myself. Let’s see who I become.（もっと自分らしく。自分がどんな人間になるか見てみましょう）」とつづり、「#Level37 #これで3人同じ歳」とPerfumeのかしゆか、のっちと同じ歳を迎えたことを伝えた。
この投稿にファンからは、「誕生日おめでとうございます」「笑顔あふれる一年を」「楽しい１年になりますように」「すてきなお写真!!!」「インスタのお陰でコールドスリープ中も寂しくない!!ありがとう〜」「めっちゃ良い笑顔のお写真見れて幸せです！」など、さまざまな反響が寄せられている。
