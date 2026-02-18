五輪で3つのメダル獲得した宇野が実測

2018年平昌、22年北京と五輪に出場し、フィギュアスケートで銀2、銅1と計3つのメダルを獲得した宇野昌磨さんが18日、自身のXを更新。メダルの重さについて言及し、大反響を呼んでいる。

ミラノ・コルティナ五輪もいよいよ佳境。フィギュアスケートは残すところ19日（日本時間20日）の女子フリーのみとなった。

そんな中で、あまり五輪に話題に触れてこなかった宇野さんが突然、「みんな口を揃えて言うオリンピックのメダルは重みが違うと。どれくらいかというと肩がかなり凝る」と五輪メダルの物理的な重さに言及。実際に計測したようで、銀メダルは540グラム、銅メダルは455.5グラムだった。

意外と知らないメダルのリアルな重さを明かしたこの投稿は2時間超で3.5万いいねの大反響。コメント欄には「500mlペットボトルを首から下げてるのとほぼ同じですからね〜そりゃ重い」「たしかにこれを複数かけるのはトップアスリートじゃないとできないな」「やはり、銀メダルのほうが銅メダルより重みがあるという事ですね。深いです」「2個でほぼ1キロ！」「完全に首からペットボトル」「銀メダルって任天堂Switch2ぐらいの重さがあるの？！」などと多数のコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）