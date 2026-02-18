2月18日までに、男性ダンス＆ボーカルグループEXILEのボーカルATSUSHIが、自身のInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

ATSUSHIは、《あえて多くは語らない。UNSPOKEN….》と綴り、自身の写真とともに投稿。Instagramを更新するのは約1カ月ぶりとなった。

「そんな久しぶりの投稿に添えられた写真は、撮影されたATSUSHIさんを映したパソコン画面でした。そこには、サングラスをして上半身裸で鍛え上げられた肉体美を披露するATSUSHIさんの姿が。さらに、胸や右腕にはびっしりとタトゥーが刻まれており、ワイルドさが滲み出たショットとなりました」（芸能プロ関係者）

投稿には、《もちろん修正や補正などは一切入れてない》《そんなことするくらいなら、そもそもこんな写真撮らない方がイイ》と、無修正の写真であることを明かしており、現在のATSUSHIのありのままが映し出されているようだ。

久しぶりの投稿に、コメント欄は《筋肉やばすぎます》《うわーっ仕上がってる》《タトゥーが増えてる》など、絶賛の声であふれた。

2001年からEXILEのボーカルとして活躍してきたATSUSHI。そんな彼も、一時は不穏な時期を過ごしていたと前出の芸能プロ関係者がこう振り返る。

「2023年3月中旬ごろから、一酸化炭素中毒の疑いで体調不良を訴え、その後、4月から約1年半にわたり病気療養のため活動休止期間となりました。メニエール病の誘発やライム病の公表などが続き、多くの心配が寄せられましたが、2024年9月にはSNSで活動再開を報告。2025年4月から本格的に始動することを明かしました」

2025年4月には、『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2025 “Heart to Heart” 〜復活祭〜』と題したソロコンサートを開催し、843日ぶりにステージに復帰した。さらにEXILEにも合流し、同年9月には、ATSUSHIとTAKAHIROのツインボーカルが冴える『Get-go！』をリリースした。

「ATSUSHIさんは、2026年7月からも『EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 “Heart to Heart” Season 3』と題したソロライブを控えています。復活を宣言してから、活躍は止まりません。

思うように活動できなかった時期の悔しさをぶつけるかのように、そのエネルギーが肉体からも漂っています」（前出・芸能プロ関係者）

ますます活躍してくれるに違いない。