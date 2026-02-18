モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2024年9月から参加している「てっこう」さんです！

【今回の話し手】てっこうさん（メンバー歴: 約1年5か月）新しい趣味を見つけるために入会。休日には小説や料理、ドライブ、お酒など多趣味に楽しんでいる。

入会の決め手は、“閉じた小さなコミュニティ”であること

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

GetNaviは、私にとって美容院で必ず読む雑誌です。電子版でも、デジタルガジェットや家電のレビューを楽しみに読んできました。良い点だけでなく、「ユーザーによっては合わないかもしれない」という視点まで丁寧に書かれているところが信頼できると感じています。

ある日、いつものように記事を読んでいたところでGetNavi Salonの紹介を目にし、興味を持ちました。その場でスマホから調べ、帰宅後に改めて情報を集めた記憶があります。

入会の決め手は、“閉じた小さなコミュニティであること”。ちょうど新しい趣味のきっかけを探していた時期でもあり、落ち着いた環境でモノ好きの方々と交流できる場所は自分にとってぴったりだと感じました。

Q: 「GetNavi Salonに入ってよかった！」と思ったエピソードを教えてください。

サロン内には本当に丁寧なレビューが多く、特にデジタルガジェットについては、気になっていた製品を多角的に知ることができます。メンバーの追加コメントや質問・回答のやり取りから、実際に使った人の“リアルな声”が伝わってくるのが魅力です。

また、自分では普段まったく興味を持たないジャンルの話題が盛り上がっていることもあり、思わぬ形で興味の幅が広がることもあります。高価で手が出ないものや、購入を迷っているアイテムについて、アーリーアダプターのメンバーが詳しく教えてくれるのもありがたいポイント。

特に印象に残っているのは、ミキサー「Ninja Twisti （ツイスティー）」のモニター企画に当選できたことですね。実際に使いながら感じたことをフィードバックし、それが編集部に届くという体験は、サロンならではの特別な機会でした。自分の意見が企画に反映されるかもしれないというワクワク感もあり、とても楽しい経験でした。あと、そのアイテムが手に入って、モニター後にも使い続けられるのもうれしいですね。

↑当選したモニター「Ninja Twisti （ツイスティー）」でカボチャのポタージュづくり。

Q: GetNaviとGetNavi webの編集部員や、他のサロンメンバーにはどんなイメージがありますか？

サロンには、ビール、音響、デジタルガジェット、旅行など、さまざまな分野に詳しいメンバーがいて、驚くほど深いレビューを書いている方もいます。新製品を次々に購入して試している方もいて、読むだけでも刺激になります。

加えて、自分のペースで参加できる雰囲気が心地よいですね。私はあまり積極的に交流するタイプではありませんが、日記やコメントを投稿すると「同じです！」と共感してもらえたり、追加情報をいただけたりします。 発信はしないけれど、投稿はよく読んでいる……という方もきっと多いのではないでしょうか？ みんなが自分の好きな距離感で関わっている、そんな自由なコミュニティだと感じています。

↑サロン内のオンラインイベントで情報を知り、購入したアイテムたち。

“壊れるまで使う派”から変化アリ

Q: サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

私は家電を“壊れるまで使う派”なのですが、サロンに入ってからは、壊れる前に「もしいま壊れたら、次はこれを買おう」と候補を考えておくことの大切さを学びました。冷蔵庫、洗濯機、掃除機、オーブンレンジ……どれも高価になってきているので、いざ壊れたときに慌てて選ぶのではなく、普段から情報を集め、実物を見に行くようになりました。これはサロンに入って得た大きな気づきです。

Q5: GetNavi Salonは、どのような人にオススメできる場所だと思いますか？

GetNavi Salonには、年齢も住んでいる場所も興味の方向性も本当に多様なメンバーが集まっています。自分のバックグラウンドを気にせず、「ユーザーとしての純粋な興味」を軸に交流できる場所です。

ほかの人がどんなモノに関心を持ち、その分野でいま何が起きているのかを知ることができる、不思議で面白い機会がたくさんあります。

ユーザー参加型の記事がどのように作られているのか、編集部の裏側を垣間見ることができるのも魅力の1つ。モノが好きな人、情報感度を高めたい人、新しい世界に触れてみたい人には、ぜひおすすめしたい場所です。

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

