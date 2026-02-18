¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤ë? ¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£°æ¥µ¥Á¤¬¡ÖÁé¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¡È¼«Ê¬¼´¡É¤ÎÀ¸¤Êý
¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£°æ¥µ¥Á¤¬¡¢1·î28Æü(¿å)¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È&¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÏª½Ð¤Ø¤Î³ëÆ£¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÎÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢YouTube¡¢À¯¼£ÈÖÁÈ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ëÆ£°æ¥µ¥Á¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¡¢¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿20Âå¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤ë30Âå¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡û²¼Ãå¤Î»Å»ö¤ÏNG¤À¤Ã¤¿¡½¡½½é¤Î¥Õ¥©¥È&¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ïª½Ð¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÀµÄ¾¡¢·ëº§¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¼Ãå¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤ä¤í¤¦¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Çº£²ó¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ã¶ÆáÍÍ¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»£±Æ¸å¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤È(¾Ð)¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´°Á´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤Î¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖºÙ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖºÙ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥µ¥Á¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¥µ¥Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä»×¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ°Â°×¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎYouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¢¤¨¤Æ¡Ö12kgÁé¤»¤ëÊýË¡¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤ÏÁé¤»Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁé¤»¤¿¤¤¤Î?¡×¡ÖÌÜÅª¤Ï?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½Áé¤»¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
»ä¤Ï10Âå¤Îº¢¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çºþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁé¤»¤Ê¤¤ã¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤ËÂ¾¿Í¼´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ö»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤«¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¼´¤Ç¹¥¤¤ÊÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡½¡½È¯¸À¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö¤â¤É¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½SNS¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤»Êý¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÊÑ¤ËÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤»¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¯¼£·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾¯¤·À¼¤òÄã¤¯¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÃ¤·Êý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤â¤«¤Ã¤Á¤ê¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
È¯¸À¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Ê¬Ìî¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
À¯¼£¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢28ºÐ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤äµ¤¤Å¤¡¢Í§Ã£¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÌÌÇò¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼«¸ÊËþÂ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Î20Âå¡¡30Âå¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¤ÄÃì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ç29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢20Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê10Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«?
Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä! ¤Ç¤âº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤ÎÂ¿¤¤20Âå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿! ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢30Âå¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
10Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀè¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¡Ö½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é30Âå¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤ê¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÃì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àè¹Ô¤¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£·ÝÇ½°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û»Å»ö¤ÎÉý¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¤âÉý
¡½¡½º£²ó¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ØSeventeen¡Ù¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉãÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¤¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¡Öº£Æü¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÇÏ«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¢£Æ£°æ¥µ¥Á
1997Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹170Ñ¡£2011Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2012¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØViVi¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡ØCLASSY.¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£1·î28Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ù¥¹¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä(¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥é/¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)¡¡¥ì¡¼¥¹¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë(¥æ¥Ê¥¹/¥¨¥¹¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë(¤¹¤Ù¤Æ¥Ô¥ë¥°¥ê¥à/ZUTTOHOLIC)¡¡¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼(¥Ç¥¤¥È/¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à)
