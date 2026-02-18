LANAが、2026年8月4日、5日に開催する＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞ツアーファイナルの国立代々木競技場 第一体育館公演のビジュアルを解禁した。

LANAは、2025年11月3日にヒップホップシーン史上最年少で実施したアリーナツアー＜LANA ARENA TOUR 2025 “LIKE A FLOWER”＞大阪城ホール公演を経て、次なるツアー＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞が控えている状況だ。

4月末から始まる同ツアーは、FAN CLUB会員限定の東京公演＜LANA’s PARTY＞（Zepp DiverCity）を皮切りに、全国6カ所のZepp及びZepp級キャパシティの会場で全公演2日間ずつ開催され、ファイナルとなる8月4日、5日公演は東京に戻り、国立代々木競技場 第一体育館で、他会場と同じく2デイズで実施される。

また、同公演のFAN CLUB先行受付も本日18時よりスタートした。

◾️＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY” FINAL 国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO) ＞ 2026年8月4日（火）、5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00 ▼FAN CLUB先行

VIP席：24,200円【FAN CLUB会員限定】

指定席：12,100円

受付期間：2月18日（水）18:00〜3月1日（日）23:59

受付URL：https://fc.lanal7.com/posts/a4Dr9UA5qqHhrJ1FqgI9

◾️＜LANA LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞

詳細：https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026 ◆“LANA’s PARTY”（FAN CLUB会員限定）

【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)

4月30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00

5月1日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 【宮城】SENDAI GIGS

5月8日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月9日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【北海道】Zepp Sapporo

5月22日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月23日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【大阪】Zepp Osaka Bayside

5月29日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

5月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【福岡】Zepp Fukuoka

6月5日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

6月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 【愛知】Zepp Nagoya

6月12日（金）OPEN 18:00 / START 19:00

6月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 先着先行受付中

※先着順のため、予定枚数に達し次第受付終了

◾️「KATTARINA」

2026年2月11日（水）リリース

配信：https://LANA-DIVA.lnk.to/kLWKREPR