CHiCO with HoneyWorksが、3月25日に発売する初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』の全収録内容およびジャケットビジュアルを公開した。

本作は、2025年8月の再始動を機に、改めてCHiCO with HoneyWorksとしての“自己紹介”を行いたいというテーマのもと制作され、これまでに発表してきた楽曲の中からシングル表題曲のみを網羅して収録している。さらに、再始動ツアーのファイナル公演で初披露されたGom（HoneyWorks）とCHiCOによるデュエット楽曲「STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）」に加え、完全新録曲「ハートの本音」も収録される。

初回生産限定盤には、これまで公開してきたシングル表題曲のMVを収録。さらに、歴代作品のジャケットイラストを7インチサイズのカードにして一挙封入。また、このたび公開されたヤマコ描きおろしのジャケットビジュアルには、これまでの作品やライブイベントに関連した衣装やグッズが背景に描き込まれており、音楽・ビジュアルの両面からこれまでの歩みを振り返ることができる仕上がりになっているという。

ジャケットビジュアル

また、本ベストアルバムを引っさげ、2026年7月3日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国ツアーの開催も決定している。「できる限り細かく全国を回り、各地のファンに会いに行きたい」という想いのもと、数年ぶりに訪れる土地を含む全国8都市9会場を巡る大規模ツアーとなる。なお、本ツアーのチケット最速先行受付は、ベストアルバムの早期予約者を対象に実施中だ。対象期間は本日23時59分までの予約分となる。

◾️『i Best -Singles Collection-』

2026年3月25日（水）発売

2026年3月25日（水）発売

ジャケットビジュアル ○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]

価格：7,000円（税込）

品番：SMCL 981〜984

仕様＆グッズ内容：

・7インチサイズ

・特製ケース

・オリジナルアクリルスタンド

ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！

・ジャケットイラストカードセット 全25種

CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。 ○通常盤[2CD]

価格：3,500円（税込）

品番：SMCL 985〜986 ＜収録内容＞

[CD]

Disc1

01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞

04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞

05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞

08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞

09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞

10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞

11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞

12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞

13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞ Disc2

01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞

02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞

03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞

04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞

05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞

06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞

07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞

08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞

09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞

10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞

11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲

12.ハートの本音 *新曲 [Blu-ray]

Music Clip Collection

世界は恋に落ちている

アイのシナリオ

プライド革命

恋色に咲け

カヌレ

ウルフ

今日もサクラ舞う暁に

ツインズ

ノスタルジックレインフォール

ヒカリ証明論

ミスター・ダーリン

ギミギミコール

乙女どもよ。

決戦スピリット

鬼ノ森

醜い生き物

冒険のVLOG

我武者羅

ビビっとラブ

ヒミツ恋ゴコロ

くすぐったい。

戦場の華 ◆早期予約特典

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

CD早期予約者限定最速先行受付用シリアルナンバー

▼対象オンラインショップ

タワーレコードオンライン/HMV&BOOKS Online/楽天ブックス/ネオウイング/Sony Music Shop/新星堂WonderGOOオンライン/ゲーマーズオンラインショップ/アニメイトオンラインショップ/Amazon.co.jp

▼CD早期予約受付期間

〜 2月18日（水）23:59まで

▼チケット抽選受付期間

〜 2月23日（月・祝）23:59まで

詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580358&artist=cwhw ◆@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定

「i BEST -Singles Collection-」の@Loppi・HMV限定グッズセットの販売が決定。デザインは後日公開。「スライドアクリルキーホルダー」はグッズ付きセットでのみお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！ ＠Loppi・HMV限定セットは、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末、および全国のHMV店舗にてご購入いただけます。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにご予約下さい！ ▼ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』@Loppi・HMV限定グッズセット

【初回生産限定盤】＜早期予約特典付＞（2CD+BD+GOODS）＋スライドアクリルキーホルダー

【通常盤】＜早期予約特典付＞（2CD）＋スライドアクリルキーホルダー

購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/260115129/

◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）＞ 2026年

7月3日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日（日）北海道・PENNY LANE24

7月18日（土）香川・高松festhalle

7月19日（日）福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日（土）宮城・仙台Rensa

8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日（土）石川・REDSUN

8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya